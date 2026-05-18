Gli impegni delle sarde nella prossima domenica dei playoff e dei playoutUltime domeniche di calcio giocato di fine stagione
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Ultime domeniche di calcio giocato di fine stagione. In Eccellenza il 24 maggio si gioca alle 16 Viareggio-Ilvamaddalena per i playoff nazionali. In Promozione si gioca alle 16 la gara di ritorno della finale dei playoff di Promoione fra Bonorva e Villacidrese.
Ieri nella partita di andata, il Bonorva ha confermato la sua forza vincendo per 2-0 a Villacidro. In caso di parità dopo i due turni, sono previsti i tempi supplementari e i calci di rigore: la vincente promossa in Eccellenza. Per la Prima categoria mercoledì 20 maggio alle 18 si giocherà Antiochense-Sarroch. Il 24 maggio alle 16, Sarroch-Antiochense e Lanteri-Fonni.
In caso di pareggio non verranno giocati i tempi supplementari, ma si ricorrerà immediatamente ai rigori dopo i 90 minuti di gioco. Sempre il 24 maggio in Seconda categoria sono in calendario le partite di ritorno dei playout Sestu-Bariese, Barùumini-Santa Giusta, Siniscola Montalbo-Silanus e Sennori-Malaspina, tutte alle 16. Non sono previsti ne tempi supplementari, né calci di rigore. All'andata, hanno vinto Sestu, Barumini e Malaspina. Pari (2-2) fra Montalbo, Siniscola e Silanus.