Aspettando l'Ilvamaddalena, che solo domenica prossima comincerà la sua avventura Oltretirreno per cercare di ottenere dopo appena una stagione il ritorno in Serie D, tramite i play-off nazionali di Eccellenza.

L'attenzione, sempre riguardo ai play promozione in ambito gallurese, si concentra sul Golfo Aranci giunta seconda nel girone H di Seconda Categoria alle spalle del Tavolara. La squadra costiera, con l'amato simbolo del cavalluccio marino sulle maglie, nel primo turno aveva superato il Calagonone: vincendo in casa per 2-0, con reti di Mulas e Scanu, e pareggiando al ritorno in trasferta per 2-2, con marcatori Satta e Ruzzittu.

Un passaggio del turno che ha portato alla semifinale la formazione guidata in panchina da Giorgio Bagatti. Il giovane allenatore olbiese è figlio d'arte: suo padre Sergio oltre che ottimo giocatore è stato anche un grande allenatore. Nella sua carriera in panchina si è seduto su quelle gloriose di Calangianus e Olbia, in distinte stagioni, ma anche Ilvamaddalena, Arzachena e Tavolara, società tutte galluresi, ma anche un’esperienza con la Nuorese.

Oltre che figlio è anche nipote d'arte: suo zio Antonello è stato tra quelli che ha contribuito a gettare le basi, su quello che poi è diventato il Budoni, che milita in Serie D, vale a dire la quarta serie del panorama calcistico nazionale. Tornando al presente, dunque al Golfo Aranci, va sottolineato il rotondo successo (1-6), ottenuto nella gara di andata sul terreno dell'Ottava, che mette il Golfo Aranci in condizioni ideali sia per la gara di ritorno in casa che per il passaggio alla fase finale.

Tra i marcatori della gara di domenica scorsa spicca Alessio Mulas: 4 dei 6 gol portano la sua firma, ma per lui fare poker sembra sia diventata una piacevole abitudine.

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