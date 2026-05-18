Una stagione più che positiva: quarantasei punti, uno dei migliori attacchi del girone G e venti marcatori diversi andati a segno nel corso della stagione, il numero più alto dell'intero raggruppamento.

I numeri della Costa Orientale Sarda raccontano una squadra propositiva, capace di distribuire le responsabilità offensive su più interpreti. Numeri ingigantiti anche dalla società che oltre alla prima squadra ha messo su un settore giovanile di tutto rispetto, protagonista con tutte le categorie, dai Giovanissimi agli Juniores.

Con presenze, ora che i campionati sono finiti, anche in tornei prestigiosi. Un settore giovanile fondato su basi solide con staff preparati e con diversi ragazzi che hanno esordito anche in prima squadra.

La Cos ha appena chiuso il campionato di Serie D confermando la categoria senza mai correre rischi concreti, eguagliando il miglior punteggio ottenuto sotto questa denominazione nel 2023/2024. La prossima sarà l'ottava stagione consecutiva in Serie D, considerando anche gli anni con il nome Muravera.

È stato un anno straordinario, come lo definisce il tecnico Francesco Loi, ma nato sotto il segno dell'incertezza. Ad agosto non era ancora chiaro se la squadra avrebbe disputato l'Eccellenza o la Serie D. Arrivata la conferma del ripescaggio, il gruppo è stato assemblato in fretta, puntando prima di tutto sui valori umani oltre che su quelli tecnici. Ne è uscita una squadra a forte identità territoriale, prevalentemente sarda, in cui anche i ragazzi arrivati da fuori regione si sono integrati nella mentalità e nei principi del club.

Il simbolo di questa stagione è l'esordio del sedicenne Davide Loi, a segno alla prima apparizione. Per mister Francesco Loi non è un semplice episodio positivo, ma la dimostrazione concreta di un progetto: dare ai ragazzi del territorio la possibilità di esprimersi in un campionato nazionale. Il settore giovanile è attivo da tre anni e comincia a dare i suoi frutti.

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