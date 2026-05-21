Dal 4 al 13 giugno, a Siamanna, il calcio a 5 sarà grande protagonista con la “Siammer Cup”, organizzata dal gruppo “Sa cora de is cottusu” e dal Comitato di Santa Lucia. Nell’area sportiva “Grighine” di Siamanna un torneo da vivere, tra sfide, divertimento e grande voglia di mettersi in gioco.

Primo atto della manifestazione sarà la cerimonia ufficiale di sorteggio dei gironi della "Siammer Cup", in programma sabato 23 maggio, nei locali del Centro Sociale di via Grazia Deledda 1, a Siamanna. Dalle 19, l’inaugurazione ufficiale dell’edizione 2026 della manifestazione, con i relativi accoppiamenti delle squadre partecipanti, in un clima di condivisione e spirito sportivo, per un’iniziativa di grande rilevanza per il tessuto sociale locale.

Nel mese di giugno, saranno 15 i team a scendere in campo, ognuno composto da un massimo di 12 giocatori. La prima fase vedrà le squadre divise in 3 gironi, poi quarti di finale, semifinali e finalissima.

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