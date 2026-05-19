Hanno preso il via domenica i playoff e i playout del campionato di Serie C di tennis maschile e femminile a squadre, massima competizione regionale. I match di ritorno e la finale femminile si disputeranno domenica 24 maggio.



Serie C maschile.

Playoff:

Tc70 Oristano-Sporting Ct Quartu 5-1

Tc Alghero-Tc Terranova 4-2

Playout:

Ct Macomer-Ct Decimomannu 2-4

Tc Cagliari-Easy Tennis 0-6.



Serie C femminile.

Playoff:

Quattro Mori Tennis Team-Tc Cagliari A 3-0

Sporting Ct Quartu-Tc Alghero 1-3.

Playout:

Tc Arzachena-Accademia Tennis

Tc Cagliari B-Tc Porto Torres 0-4.

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