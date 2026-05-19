Tennis, i risultati di playoff e playout di Serie CHanno preso il via domenica gli spareggi del massimo campionato regionale a squadre
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Hanno preso il via domenica i playoff e i playout del campionato di Serie C di tennis maschile e femminile a squadre, massima competizione regionale. I match di ritorno e la finale femminile si disputeranno domenica 24 maggio.
Serie C maschile.
Playoff:
Tc70 Oristano-Sporting Ct Quartu 5-1
Tc Alghero-Tc Terranova 4-2
Playout:
Ct Macomer-Ct Decimomannu 2-4
Tc Cagliari-Easy Tennis 0-6.
Serie C femminile.
Playoff:
Quattro Mori Tennis Team-Tc Cagliari A 3-0
Sporting Ct Quartu-Tc Alghero 1-3.
Playout:
Tc Arzachena-Accademia Tennis
Tc Cagliari B-Tc Porto Torres 0-4.