I piccoli come i grandi, purché la maglia sia quella nerazzurra: gli esordienti dell'Inter si sono infatti aggiudicati la prima edizione del "Torneo Alta Gallura", svoltosi da venerdì a domenica scorsa a Calangianus.

Nella finale festiva disputata al "Signora Chiara", davanti ad un pubblico numeroso e festante, i piccoli di casa Inter, al termine di un confronto spettacolare contro i pari età dell'Atalanta, si sono imposti all'inglese, con un gol per tempo.

Nella finale per assegnare il 3° e 4° posto, è stata la Roma a spuntarla di misura, 2-1, sui rossoblu del Cagliari.

Al termine della competizione sono stati consegnati singoli attestati ai giocatori nei vari ruoli e attestati di partecipazione alle altre 8 formazioni partecipanti che, eccezion fatta per la Torres, appartengono al territorio gallurese: Academy FBC Calangianus (padrona di casa e organizzatrice ), Academy Arzachena, Bruno Selleri, Budoni, Civitas Tempio, Olbia Academy, Academy Porto Rotondo. Tutte hanno disputato nella fase a gironi ottime gare a livello collettivo e non sono stati pochi i singoli che si sono messi in evidenza.

A fine manifestazione le parole di Luigi Tondini, presidente dell' Academy locale: «Giudico positivamente questa prima edizione, che ha fatto registrare una buona partecipazione di pubblico e anche un ottimo clima sportivo, nonché un'organizzazione certamente perfettibile ma che a mio parere ha già raggiunto ottimi livelli». Gli fa eco il sindaco Fabio Albieri: «Sia a livello personale che come amministrazione siamo davvero molto soddisfatti di come questa prima edizione del Torneo Alta Gallura sia stata curata dagli organizzatori. Sin da subito con il loro contributo metteremo in moto la macchina organizzativa per la prossima edizione cercando di renderla sempre più attrattiva».

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