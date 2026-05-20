La maglia azzurra sopra quella dei 4 Mori. Dopo gli exploit dell'anno scorso Giulia Pisano è stata convocata in nazionale nella 1^ edizione del FISU World University Championship Padel, il campionato del mondo universitario di Padel, in programma a Malaga dal 6 all'11 luglio. Il torneo iridato, organizzato dall’Università di Malaga insieme alla Federazione Internazionale Padel, sancisce il riconoscimento ufficiale del padel da parte della Federazione Internazionale degli Sport Universitari.

Sassarese, 22 anni, Giulia Pisano è iscritta alla Facoltà di Farmacia. Studentessa-atleta-lavoratrice visto che lavora anche come magazziniera nella Farmacia paterna. “Come istruttrice partecipo pure a un progetto della San Paolo Center che offre lezioni gratuite a ragazze e ragazzi dai 14 ai 34 anni”.

Vita intensa, dura e anche dispendiosa economicamente, dato che la migliore giocatrice sarda (e pure l'unica presente in serie A e nella classifica internazionale) deve andare in trasferta nella Penisola sia per prendere parte al campionato con la squadra del Bolasport Roma, sia per disputare i tornei nazionali, che l'hanno vista vincere o comunque andare sul podio a Roma e anche all'Open Padel Montale, dove ha chiuso al secondo posto in coppia con Letizia Dell'Agnese.

Sino ai 9 anni ha praticato tennis, poi si è avvicinata al padel nel 2022 ma solo dopo aver superato un problema fisico ha iniziato a praticare il padel seriamente e la sua crescita è stata clamorosa. “L'anno scorso ho partecipato a qualche raduno, ma questa è la prima chiamata in nazionale per un torneo ed è un'emozione particolare perché con le compagne rappresentiamo l'Italia”.

Le altre convocate per i Mondiali Universitari sono Giorgia Rosi, Camilla Livioni, Francesca Candelieri, Flavia Coppola Flavia e Francesca Ligotti. Responsabile e capitana della nazionale maggiore Marcela Ferrari, coach assistenti Filippo Scala e Saverio Palmieri.

© Riproduzione riservata