In collaborazione con la polisportiva Civitas Asd e il patrocinio del comune di Tempio Pausania, l'Asd Antonio Fois organizza il Memorial Antonio Fois.

In programma sabato 23 maggio allo stadio Bernardo De Muro di Tempio Pausania, la manifestazione coinvolgerà numerose società calcistiche giovanili del territorio e vedrà protagonisti i bambini delle categorie Piccoli Amici e Pulcini in un clima di festa, condivisione e amicizia, valori che il memorial intende trasmettere alle nuove generazioni.

Durante la giornata si alterneranno partite, momenti commemorativi e occasioni di incontro tra famiglie, tecnici e giovani atleti. L’evento rappresenterà non solo un appuntamento sportivo, ma anche un importante momento umano e sociale, capace di unire passato e futuro nel nome dei valori più autentici dello sport.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per sostenere i bambini in campo e condividere una giornata all’insegna dello sport e del ricordo.

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