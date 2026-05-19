Sessantadue punti, frutto di diciannove vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. Il rammarico di aver perso l’aggancio al playoff e qualche punto di troppo perso per strada nel girone di ritorno. Il Settimo chiude la sua stagione sul gradino più basso del podio nel Girone A di Seconda Categoria. Un’annata da protagonisti del campionato per i blucerchiati, ma chiusa con l’amaro in bocca. Dopo un girone d’andata chiuso al primo posto a pari punti con l’Himalaya, la squadra di Cancedda non è riuscita a tenere il passo della vincitrice del campionato e della seconda classificata La Salle.

Tra i protagonisti della stagione c’è sicuramente Riccardo Di Laura che ha messo a segno 13 gol contribuendo pienamente al piazzamento finale del Settimo: «È stata una stagione molto particolare perché, nonostante il buon campionato, l’obiettivo era di conquistare la promozione. Secondo me avevamo tutte le carte in regola per riuscirci soprattutto per qualità della società e del gruppo che abbiamo costruito, composto da giovani e giocatori di esperienza in grado di fare la differenza. Abbiamo lasciato per strada punti importanti in alcune partite che alla fine hanno pesato molto sul nostro cammino. Sono stati i dettagli che poi hanno condizionato il risultato finale. A livello personale sicuramente i gol sono arrivati ed è una cosa che mi rende soddisfatto. Ci sono state stagioni migliori, però ogni anno serve per crescere e migliorare; quindi, prendo tutto come esperienza positiva per il futuro».

Sul tema anche le parole del presidente Giuseppe Corona, amareggiato dal risultato finale: «Abbiamo allestito una squadra con l’idea di fare il salto di categoria – sottolinea il patron – Purtroppo alla fine non è andata bene, e siamo arrivati a sei punti di distacco dal primo posto. Abbiamo avuto diversi infortuni, su tutti Luca Suella e Marco Dessena, che hanno fanno la differenza sull’esito dell’annata. Abbiamo vinto entrambi gli scontri diretti con La Salle, e fatto delle ottime gare con l’Himalaya. Per l’anno prossimo proveremo a mantenere l’ossatura della squadra e dello staff per provare a vincere. Faremo in modo di inserire anche qualche ragazzo proveniente dal nostro settore giovanile».

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