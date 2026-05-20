Oltre 850 atleti, provenienti dall'intera Isola, lo scorso fine settimana hanno invaso Macomer e lo stadio di Scalarba, dove si sono svolti i campionati regionali di società assoluti su pista di atletica leggera, organizzati dalla Fidal e dal gruppo sportivo "Fiamma Macomer", con la collaborazione di Olimpia Bolotana, Sport e Vita, Macomerunners e di numerosi volontari e sostenitori del territorio.

859 partecipanti, 47 società sportive e 51 giudici di gara, per due giornate intense che hanno riportato a Macomer la grande atletica regionale, con gare di alto livello tecnico e una significativa partecipazione di pubblico, tecnici, dirigenti e accompagnatori.

Tra i risultati più rilevanti spiccano le prestazioni di Laura Frattaroli e Maria Paola Sotgiu nei 400 metri, entrambe capaci di ottenere il pass per i Campionati italiani. Qualificazione diretta ai tricolori assoluti anche per Francesco Cherchi nei 110 ostacoli. Di rilievo anche le altre prestazioni, con Kamila Zygadlo, che ha lanciato il martello a 50,72 metri, mentre Stefano Cicalò ha chiuso la 10 km di marcia in 45’41’’38. Ancora: Eugenio Meloni ha superato i 2,14 metri nel salto in alto maschile, mentre Elias Sagheddu ha raggiunto i 6,95 metri nel salto in lungo.

Una manifestazione che conferma la centralità geografica di Macomer, con i suoi impianti importanti e moderni, che, oltre all'aspetto sportivo, ha avuto un impatto importante anche sul territorio. Numerose squadre hanno soggiornato a Macomer e nei comuni vicini, con un coinvolgimento diretto delle attività ricettive, dei bar, dei ristoranti e dei B&B. Molti esercenti hanno ospitato atleti, tecnici e famiglie, generando una positiva ricaduta economica e contribuendo all’accoglienza della manifestazione.

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