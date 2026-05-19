A distanza di quasi un mese dalla fine della stagione ufficiale, le società che partecipano ai maggiori tornei calcistici regionali cominciano a pianificare il futuro. È il caso dell’Arborea, che anche il prossimo anno disputerà il torneo di Promozione. Il sodalizio guidato da Amerigo Colusso, infatti, nelle scorse ore, ha comunicato la conferma di Maurizio Firinu alla guida della prima squadra. A darne l’ufficialità è la stessa società tramite i suoi profili ufficiali.

«La Società – si legge nella nota - comunica ufficialmente il rinnovo del rapporto di fiducia con Maurizio Firinu, in qualità di Allenatore della Prima Squadra che sarà iscritta al Campionato di Promozione Regionale 2026/27. A Mister Firinu i migliori auguri di buon lavoro».

Confermati anche il Direttore Sportivo Massimo Sabiu, il vice allenatore Alessio Costella e l'allenatore della Juniores Gian Paolo Orrú. Firinu, era ritornato sulla panchina dell’Arborea lo scorso febbraio, al posto di Nicola Battolu. In passato era già stato sulla panchina gialloblu dal 2014 al 2020, conquistando la Promozione grazie alla vittoria del torneo di Prima Categoria nel 2016/2017.

© Riproduzione riservata