Partirà sabato la corsa della Mercede Alghero verso la Serie A/2 Femminile di basket. La formazione catalana, infatti, sarà impegnata nella partita di andata dello spareggio che mette in palio le finali promozione.

Si ritroverà di fronte il Fasano, compagine pugliese che ha preso parte al girone di Serie B composto da squadre provenienti dalla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Dopo il terzo posto nella regular season, il Fasano ha superato la Basilicata Potenza nello spareggio che le ha dato l’accesso alla sfida contro la Mercede. Sabato è in programma la gara di andata, alle 17.30, in terra pugliese; il ritorno il weekend successivo ad Alghero. La vincente dello spareggio accederà alla finale nazionale a 16 squadre, prevista in Friuli: in palio le 3 promozioni in Serie A/2.

Il quintetto allenato da Manuela Monticelli arriva all’appuntamento dopo aver vinto da prima incontrastata, e con tre turni di anticipo, il girone sardo, con quota 44 punti in classifica (4 in più della diretta inseguitrice Astro Cagliari).

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