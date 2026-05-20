Con un solido ottavo posto l’Azzurra Monserrato conclude la sua stagione in Prima Categoria. Undici vittorie, cinque pareggi per un totale di 38 punti per la squadra di Canosa che consolida ciò che di buono è stato fatto anche nelle scorse annate. Un andamento molto equilibrato tra gare in casa e gare in trasferta è stato sicuramente un fattore per l’Azzurra, che dopo un girone d’andata chiuso al decimo posto, è riuscita a salire di altre due posizioni nella seconda parte di stagione.

Il presidente Roberto Murru è rimasto soddisfatto dell’annata della sua squadra: «Un’altra stagione positiva che si aggiunge alle precedenti quattro sempre posizionati nella parte sinistra della classifica. Quest’anno abbiamo investito sul consolidamento del nostro gruppo storico che è con noi da quasi un decennio, aggiungendo profili giovani tra il 2006 e il 2009. Questo ci è stato possibile soprattutto per un gruppo non solo di ottimi giocatori ma anche ottime persone. L’incremento dell’area tecnica e quella dirigenziale è stato sicuramente un altro fattore positivo e per l’anno prossimo abbiamo già inserito un altro step importante lato dirigenziale con un direttore sportivo e un team manager. Il primo a supporto dell’area tecnica, il secondo per lo sviluppo strutturale della società. A breve, insieme alla dirigenza e alla parte tecnica definiremo il nuovo assetto per poi procedere con la ricerca di almeno tre o quattro atleti di categoria per alzare il livello del nostro gruppo».

Tra i giocatori, la lente d’ingrandimento si sposta su Federico Farci, capocannoniere della squadra con 21 gol e quarto miglior realizzatore del Girone A di Prima Categoria: «Essere arrivati ottavi, in un campionato che ha alzato l’asticella negli ultimi anni, è un bel traguardo. Chiaramente una squadra vorrebbe sempre qualcosa di più ma direi che, tutto sommato, come stagione è molto positiva. Abbiamo fatto fatica ad ingranare: nelle prime quattro giornate abbiamo raccolto solo un punto. Poi da lì abbiamo trovato una quadra e iniziato a macinare ottimi risultati. Dal punto di vista personale posso dire di essere contento. Con 21 gol e 13 assist, se sommati, sarei secondo in tutto il campionato. Il merito ovviamente è da condividere con tutta la squadra perché al di là dei numeri, ho la fortuna di avere dietro dei compagni, e amici, che hanno dato l’anima per me e per la squadra».

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