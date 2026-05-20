Il Decreto Abodi e le manifestazioni equestri sarde sono al centro dell’incontro organizzato venerdì 22 maggio a Tramatza dal titolo “Tutelas de sas Balenthias a kadhu in Sardigna”. L’appuntamento, aperto a tutti gli interessati, si terrà alle 18 nella Sala Convegni “L’Anfora”.

L’obiettivo è capire quali siano gli interventi legali e legislativi da poter adottare per tutelare le manifestazioni equestri sarde che sono fortemente limitate dal Decreto Abodi. L’incontro è rivolto a tutte le associazioni, cavalieri e amazzoni della Sardegna, ma anche ai politici, agli storici e a tutti coloro che possono essere d’aiuto per risolvere le criticità che mettono a rischio la tradizione.

Moderatore Gian Pasquale Piras; previsti gli interventi dell’archeologo Nicola Dessì, direttore scientifico del parco archeologico di Seleni di Lanusei, dell’antropologo Sebastiano Mannia, docente di Antropologia culturale dell’Università di Palermo, del sindaco di Sedilo Salvatore Pes, della sindaca di Cossoine Sabrina Sassu e dell’avvocato penalista Cristina Puddu.

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