Al Comunale di Giba va all’Antiochense il primo round della semifinale playoff di Prima Categoria. La formazione allenata da Fabio Piras supera 1-0 la Gioventù Sarroch al termine di una gara combattuta ed equilibrata, decisa nella ripresa da una giocata vincente del bomber Cosa.

Il match, che metteva di fronte le seconde classificate dei gironi B e A, si è sbloccato al 13’ del secondo tempo: perfetta l’imbucata di Sabiu per Cosa, freddo davanti al portiere nel firmare il gol che ha regalato il successo ai sulcitani.

L’Antiochense ha così conquistato un prezioso vantaggio in vista della gara di ritorno, in programma domenica 24 maggio alle ore 16 sul campo della Gioventù Sarroch.

Nell’altra semifinale, disputata domenica scorsa, è terminata invece a reti inviolate la sfida tra Fonni e Lanteri Sassari, con lo 0-0 che lascia tutto aperto in vista del ritorno.

Il format dei playoff prevede gare di andata e ritorno. In caso di parità nel computo complessivo delle reti non saranno disputati tempi supplementari: le squadre accederanno direttamente ai calci di rigore. Le finali per il primo e il terzo posto si giocheranno invece in gara unica su campo neutro sabato 30 e domenica 31 maggio.

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