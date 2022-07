Il Cagliari Beach Soccer sale a quattro vittorie consecutive, raggiunge l'obiettivo qualificazione alle finali del Poetto (5-7 agosto) e domani tenterà l'assalto al primo posto in classifica, che vorrebbe dire accedere alla Poule Scudetto e alle Final Eight per il titolo di campione d'Italia. A Viareggio, nel primo dei due impegni che completano la regular season, è 2-6 per i rossoblù sull'Icierre Lamezia, ex capolista ora raggiunta in seconda piazza ma superata in virtù degli scontri diretti favorevoli. Gran prova di forza dei ragazzi di Wilson Santos Araujo, trascinati da un super Néstor Medina.

Altro show. Come nelle precedenti tappe di Pescara e Cirò Marina il protagonista principale per il Cagliari Beach Soccer è Medina, sempre più capocannoniere della Poule Promozione con 14 gol. Il primo dei tre di oggi lo mette a segno al 3', poi all'8' lo spagnolo Adrián Frutos raddoppia sfruttando un'incertezza della difesa calabrese. De Fazio accorcia su punizione al 9', ma un minuto dopo gol da antologia di Medina, che da posizione defilata in rovesciata manda il pallone all'incrocio opposto. Prodezza eccezionale del paraguayano, il quale in chiusura di primo tempo prende anche un palo su punizione da lontanissimo. La seconda frazione si apre con una combinazione che manda Mercuri di testa ad accorciare per l'Icierre Lamezia dopo pochi secondi, ci pensa però Frutos a trovare il 2-4 toccando in rete al 2' su altra rovesciata di Medina. Quest'ultimo, al 6', con una splendida finta lascia sul posto un avversario e davanti al portiere segna un'altra tripletta personale. Di Lorenzo Etzi, dopo un palo di Rolón a seguito di un corner, il definitivo 2-6 che rende il terzo tempo tranquillo dove non si registrano gol. Debutto per il pivot Gianluca Podda, l'ultimo innesto rossoblù.

Per il primato. Il Cagliari Beach Soccer sale a 15 punti ed è ora sicuro che chiuderà fra le prime quattro, accedendo come minimo ai play-off promozione. Domani alle 11.15 l'ultima partita, contro Genova, poi alle 20.45 si sfideranno le altre due squadre con cui i rossoblù si contendono il vertice: Milano, che dopo la sconfitta all'esordio coi sardi ha sempre vinto ed è a +3, e Chiavari che insegue a -3 ma deve ancora giocare in questa giornata contro Naxos (ore 20.45).

