Doppio appuntamento per i pugili turritani, protagonisti del meeting pugilistico in programma il 27 settembre a Riazzino (Svizzera) e del Trofeo nazionale Coni previsto dal 29 settembre al 1 ottobre. L’evento vedrà una rappresentativa di 9 atleti sardi sfidare i pari peso avversari, provenienti dalla Svizzera. Un confronto internazionale organizzato dal Boxing Club Riazzino in collaborazione con la Federazione pugilistica ticinese e la Swiss Boxing. La Asd SE.SA Boxing Group Porto Torres sarà presente con i pugili Alessandro Salis, categoria Under 19 (55kg) e Davide Pagliarulo Under 19 (60kg). Una prestigiosa vetrina internazionale, che premia il costante impegno sportivo portato avanti dalla società turritana nel tessuto sociale di Porto Torres. L'appuntamento non è solo sportivo, ma occasione d’incontro con la comunità numerosa di corregionali, che si sono stabiliti negli ultimi anni nel territorio del Canton Ticino. I giovani boxeur della Se.Sa Boxing salirano sul ring anche in occasione del Trofeo nazionale Coni 2025, a Lignano Sabbiadoro (Udine), un appuntamento per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. Ad indossare i guantoni sarà il piccolo Ismaele Pintadu, inserito nella squadra che rappresenterà la Sardegna in questo importante evento. Ismaele, 12 anni, ha superato le fasi regionali Sparring-Io ed ha guadagnato il pass per partecipare al Trofeo Coni. Grande soddisfazione per il team Se.Sa, soprattutto per il maestro Pietro Pintadu, papà e allenatore di Ismaele.

