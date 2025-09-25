Saranno sessanta (quarantasette nel Moderno e tredici nello Storico) gli equipaggi al via del 22esimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino, che si disputerà domani e sabato a Berchidda, assieme al settimo Rally Vermentino Historicu, doppio appuntamento tricolore organizzato dalla Rassinaby Racing.

In gara i migliori specialisti della disciplina. Il Rally dei Nuraghi è del Vermentino sarà il quinto round del Campionato Italiano Rally Terra e sarà valido anche per la Coppa Rally di Zona 10 e per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Il Rally Vermentino Historicu sarà la quinta prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico e sarà valido anche per Campionato Regionale.

Moderno. Tra le vetture iscritte al Rally dei Nuraghi e del Vermentino ben quindici sono Rally2/R5. Nove gli equipaggi a caccia di punti nel Cirt. Su Skoda Fabia Rs il leader del campionato Tommaso Ciuffi, che con Pietro Cigni alle note proverà a riscattare la sconfitta dello scorso anno, arrivata nell’ultima prova e per soli 0”5. Stessa vettura per i detentori del titolo Alberto Battistolli e Simone Scattolin, e per l’astro nascente Giovanni Trentin, azzurro di Aci Team Italia navigato da Alessandro Franco. Su Skoda Fabia Rs anche Giacomo Costenaro e Justin Bardini e il monegasco Massimiliano Tonso, che avrà alle note Pietro Ometto. Fabio Farina e Sergio Raccuia saranno al via su Skoda Fabia, così come i finlandesi Benjamin Korhola e Juhani Kristian Temonen, al debutto a Berchidda. Hanno optato per una Skoda Fabia Evo Alessandro Zorzi e Roberta Franzoni, in corsa nel Cirt come Nicolò Marchioro e Marco Marchetti, che impegneranno una Citroën C3 Rally2.

Tra le Rally2 anche la Citroën C3 di Stefano Avandero e Marco Corda e la Skoda Fabia di Paolo Diana, uomo immagine del Rally dei Nuraghi e del Vermentino che quest’anno ha parcheggiato la vettura storica per disputare la gara moderna su una “quattro ruote motrici” con Daniele Conti alle note. Su Skoda Fabia Evo anche Luca Cecchettini e Paolo Garavaldi, mentre impiegheranno una Hyundai i20 Rally2 Gabriele Campagnoli e Nicola Arena. Al via su Skoda Fabia anche Fabrizio Cazzaro e Roberto Gorza e gli iglesienti Giacomo e Davide Spanu.

Nella N5 sarà sfida a due tra Bizzozzero-Cossi e Camporese-Zanetti, mentre tra le sei Rally3, tre equipaggi cercheranno punti tricolori: saranno gli azzurri Arnaboldi-Fontana su Ford Fiesta, Zigliani-Montavoci e i sardi Maurizio Pusceddu e Veronica Cottu, su Renault Clio.

Nel nutrito gruppo delle Rally4 spiccano i galluresi Mattia Ricciu e Giovanni Mazzone, portacolori di Aci Team Italia in gara su Peugeot 208 Gt Line. In Rally4/R2, duello tra Aini e Carboni, mentre tra le agguerrite Rally5 cercheranno punti preziosi per la Coppa Rally di Zona Ugo Valdarchi e Giorgio Aricò, su Renault Clio. A chiudere l’elenco un’altra decina di vetture tra A7, N2, N3, Rs 1.6, Rs 1.6 Plus e Rs 2.0 Plus.

Storico. Tra le auto in gara, c’è anche la Lancia Delta quarto Raggruppamento del monegasco Mauro Sipsz, che con Fabrizia Pons alle note guida al momento il campionato. Stessa vettura per Nicolò Fedolfi e Luigi Pirollo e per Massimo Gambini e Simone Faucci. Tra le “quattro ruote motrici” anche i tedeschi Stefan Burkart e Heiko Cordes, su Mazda 323 quarto Raggruppamento, e la Mitsubishi Lancer Evo IV dei sardi Gianluca Leoni e Stefano Pudda, vettura delle Classiche come la Opel Astra Opc di Antonio Uscidda e Davide Ragnedda in corsa tra le “due ruote motrici”. Tra le “due ruote motrici” anche la Ford Escort Rs quarto Raggruppamento di Nemo Mazza e Corrado Costa, la Bmw 320 terzo Raggruppamento di Simone Corcelli e Michele Fabbri, la Ford Escort Rs terzo Raggruppamento dei sardi Gianluca Leoni e Loretta Arca. Nel quarto Raggruppamento anche Roberto Galluzzi e Marco Casalloni su Opel Corsa Gsi e le Renault 5 di Gianluca Mannazzu e Simone Bertoletti e degli spagnoli Gabriel Muntada Reyes e Brigitte Sauri Basi. Nel secondo Raggruppamento, la Lancia Fulvia Coupe di Simone Lenzetti e Leonardo Mariotti.

Nell’Auditorium Comunale di Piazza del Popolo, a Berchidda, le attività sono iniziate ieri sera, con la consegna dei roadbook, proseguita questa mattina. Oggi, fino alle 18, gli equipaggi effettueranno le ricognizioni del percorso su vetture di serie. Alle 18.30, tutti i concorrenti dovranno prendere parte al briefing (Teatro Santa Croce, Berchidda) e a seguire ci sarà la distribuzione delle targhe e dei numeri di gara, le verifiche sportive (dalle ore 19 alle 21) e le verifiche tecniche (dalle 19.30 alle 21.30), ospitate nell’accogliente Piazza del Popolo.

Le verifiche e le consegne di targhe e numeri proseguiranno dalle 7 alle 11.30 di venerdì, ma nel frattempo già si scalderanno i motori con la Qualifying Stage e lo Shakedown (2,58km di sterrato) in territorio di Berchidda. Alle 13 verrà pubblicato l’elenco partenti e, alle 14, ci sarà la cerimonia di partenza in Piazza del Popolo a Barchidda, seguita dai doppi passaggi sulla Tula-Erula (12,32km, partenza della prima vettura alle 14.43 e alle 17.17), intervallati da un riordino a Erula alle 15.08. Dopo il secondo passaggio, le auto rientreranno a Berchidda e si dirigeranno prima in assistenza (via del Vermentino, ore 18.33) e poi, dalle 19.15, al riordino notturno al Campo Sportivo.

Il sabato si aprirà alle 8.45 con un ingresso in parco assistenza, poi gli equipaggi saranno impegnati nelle speciali Oschiri (7,28km, ore 9.33 e 13.22) e Terranova (14,73km, 10.47 e 14.36), una novità dell’edizione 2025 che è però il gradito ritorno di una classica. Tra il primo e il secondo giro, previsti il riordino al Campo Sportivo di Berchidda (ore 11.39) e l’ingresso in assistenza (12.19) prima dello sprint finale. Alle 15.30, la cerimonia di premiazione e il podio tricolore in Piazza del Popolo a Berchidda.

La manifestazione, organizzata con la collaborazione degli Assessorati Regionali del Turismo e dello Sport, coinvolge i Comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Calangianus, Erula, Monti, Oschiri e Tula e la Comunità Montana del Monte Acuto, e ha il patrocinio di Forestas e il supporto dell’Automobile Club Sassari e di Aci Sport Delegazione Sardegna.

