Serie D: vincono Monastir e Olbia, pari per Cos e Budoni, ko il Latte DolceI risultati della quarta giornata di campionato
Si è giocata oggi la quarta giornata del campionato di Serie D, girone G. Ritrova il successo il Monastir che piega (2-1) il Cassino. La squadra di Angheleddu sblocca il risultato al 38’ con Gibilterra su rigore. Nella ripresa, al 3’ il raddoppio dello stesso Gibilterra. Naguel ha l’opportunità di realizzare la terza reta ma si fa parare un rigore da Lovecchio. I laziali accorciano le distanze in pieno recupero con D’Alessandris su rigore.
Pareggio (2-2) per la Costa Orientale Sarda sul campo del Flaminia Civita Castellena. Gli uomini di Loi sbloccano il risultato al 13’ con Demarcus. La squadra di casa capovolge il risultato grazie alla reti di Sirbu al 15’ e Tascini al 35’. Al primo minuto di recupero il gol Satalino regala il pari ai gialloblù.
L’Olbia batte (2-1) in rimonta l’Atletico Lodigiani. Ospiti avanti al 7’ con Fontan. In avvio di ripresa il pareggio firmato da Furtado. All’8’ Biancu firma il sorpasso.
Finisce senza reti tra Scafatese e Budoni.
Prima sconfitta stagionale per il Latte Dolce battuto (0-1) dal Valmontone a segno con Polletta al 77′.