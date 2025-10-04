calcio
04 ottobre 2025 alle 21:42aggiornato il 04 ottobre 2025 alle 21:43
Serie D, venti i giocatori convocati dall'allenatore Loi per la gara della Cos a MonastirEcco chi sono
Sono venti i giocatori convocati dall'allenatore Francesco Loi per la gara di domani in casa del Monastir.
Sono Xaxa Leonardo, Mejiri Ahmed, Spanu Tommaso, Oriano Luigi, Rosseti Valerio Niccolo’, Rossi Alessandro, Zurbriggen Santiago, Dessena Simone, Murgia Alessio, Sacko M’Paly, Demontis Andrea, Nurchi Sergio, Demarcus Antonio, Intinacelli Francesco, Prieto Ignacio Manuel, Marini Gianluca, Loi Antonio, Floris Mattia, Zaino Davide e Massoni Nicholas.
