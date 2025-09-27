Serie D, venti i giocatori convocati da Loi per la grande sfida con la ScafateseLa gara si giocherà a Tertenia con inizio alle 14.30
Sono venti i giocatori convocati per la gara di domani dall'allenatore della Cos, Francesco Loi contro la Scafatese. Sono Meji, Xaxa, Rosseti, Rossi, Prieto, Zurbriggen, Cabiddu, Massoni, Spanu, Oriano, Murgia, Demontis, Sacko, Dessena, Piredda, Sarritzu, Intinacelli, Satalino, Demarcus, Nurchi.
La gara Cos-Safatese si giocherà a Tertenia con inizio alle 14.30. Atteso il pubblico delle grandi occasioni.
Si tratta di una sfida ad alta quota fra due squadre che hanno finora fatto molto bene. Una gara dal pronostico incerto, aperto ad ogni risultato.