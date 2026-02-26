Anticipo di lusso sabato prossimo per la Cos Ogliastra Sarrabus. La squadra di Francesco Loi giocherà alle 14,30 sul campo allo Stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano d’Arco.

Incontrerà la Palmese, una squadra allestita per giocarsi i playoff ma che invece occupa attualmente auucupa l'undicesimo posto del girone G della Serie D, con un solo punto di vanntaggio dall'area playout. Ma è anche ad appena cinque punti dai playoff, a tre punti di distacco dalla stessa Cos. Una gara aperta ad ogni risultato. La Cos ha vinto le ultime due gare contro Anzio e Trastevere. La Palmense domenica ha conquistato un buon punto a Budoni.

© Riproduzione riservata