Per quanto riguarda la posizione in vetta alla classifica, tutto è rimasto invariato, sia che si parli del girone F, che di quello H, della Seconda Categoria. Al posto di comando si confermano dunque: l'Atletico Castelsardo (42), nel primo citato, e nell'altro, l'imbattuto Tavolara (49). Semmai in entrambi i gironi ci sono stati dei cambiamenti a proposito della "piazza d'onore", che è opportuno aggiungere ha grande valenza, in quanto porta ai play off. Nel raggruppamento F alla conferma in vetta, nonostante la sconfitta a Laerru, ora 5° con 28, dei Castellanesi; cambia come accennato il 2° posto con l'Ottava (40), che avendo superato nel confronto diretto la Folgore Tissi (37), l'ha sopravanzata. Dalla quinta posizione in giù si trovano le altre anglogalluresi: con 27 lo Sporting Paduledda sconfitto in casa; 25 sono quelli del Codaruina anch'esso sconfitto. Chi invece può gioire e allo stesso tempo alimentare le speranze è la Viddalbese (11): dopo due mesi di astinenza ritrova la via del successo , portandosi a 2 sole lunghezze dai play out.

Passando al girone H dove a primeggiare sono gli Olbiesi, si assiste ad un nuovo sorpasso in seconda posizione: se ne riappropria il Golfo Aranci ( 46), dopo che per una settimana era stato il Palau (45) a detenerla , in virtù del fatto che aveva anticipato e vinto, a San Valentino, l'incontro con il Trinità (19).

Posizioni invariate per ciò che concerne 4° e 5° posto, dove troviamo Porto San Paolo (40) e Porto Cervo (35) , entrambe vittoriose rispettivamente su Funtanaliras Monti (22) e La Salette (30).Con 30 punti troviamo anche il Porto Rotondo , vittorioso a Biasì (22). Compie un piccolo passo avanti il Loiri (14), impostosi sulla Budonese ( 8), ma per la salvezza diretta c'é ancora molto da lottare.

