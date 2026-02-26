Marcella Dessolis eliminata all'esordio nel main draw dell'Itf15 di Sharm El Sheikh.

Sul cemento egiziano, la tennista nuorese (1250 della classifica mondiale) è stata brava a qualificarsi, ma nel tabellone principale, il sorteggio le ha messo contro una testa di serie, la numero 8, la russa Anna Kubareva (722 Wta), che l'ha superata con un doppio 6-1.

In doppio, Barbara e Marcella Dessolis erano accreditate della terza testa di serie, ma sono state subito sconfitte 6-4, 2-6, 10-5 dalla coppia composta dalla lettone Jana Denisenko e dall'elvetica Josephine Kunz.

