Marcella Dessolis eliminata in EgittoLa tennista nuorese è stata sconfitta nel primo turno dell'Itf15 di Sharm El Sheikh
Marcella Dessolis eliminata all'esordio nel main draw dell'Itf15 di Sharm El Sheikh.
Sul cemento egiziano, la tennista nuorese (1250 della classifica mondiale) è stata brava a qualificarsi, ma nel tabellone principale, il sorteggio le ha messo contro una testa di serie, la numero 8, la russa Anna Kubareva (722 Wta), che l'ha superata con un doppio 6-1.
In doppio, Barbara e Marcella Dessolis erano accreditate della terza testa di serie, ma sono state subito sconfitte 6-4, 2-6, 10-5 dalla coppia composta dalla lettone Jana Denisenko e dall'elvetica Josephine Kunz.