In Serie C spazio allo scontro al vertice tra Nuoro e CalasettaIl campionato entra nella fase decisiva
La Serie C Unica di basket maschile entra nella fase decisiva. Nel fine settimana è in programma il penultimo turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto tra le prime due della classe a catalizzare l’attenzione.
Sabato alle 19, al PalaConi, la capolista Sirius Nuoro ospita la vicecapolista Camping La Salina Calasetta. Una sfida che può indirizzare in modo definitivo la corsa al primo posto e al conseguente vantaggio del fattore campo nei playoff. All’andata, lo scorso 29 novembre a Calasetta, i tabarchini si imposero per 77-67.
Sempre sabato, alle 18, la Ferrini Pisano Arredamenti riceve al PalaSant’Elena di Quartu il Sant’Orsola, con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto a Ozieri e agganciare al penultimo posto la Scuola Basket Carbonia, ferma per turno di riposo.
Il programma del sabato propone anche la sfida del PalaSimula di Sassari tra Fisiokons Aurea Sassari e Antonianum Quartu, formazione recentemente raggiunta al quarto posto dalla Dinamo Academy. I giovani sassaresi guidati da coach Gabriele Sassu saranno invece impegnati alle 18 sul campo dei Demones Ozieri, in un confronto tutt’altro che semplice.
L’unica gara domenicale (ore 18) vedrà l’Olimpia Cagliari, terza in classifica, ospitare al PalaEsperia la Torres, in un match importante per consolidare la propria posizione in vista della post season.
Classifica: Sirius Nuoro 30; Calasetta 28; Olimpia Cagliari 26; Dinamo Academy 20; Antonianum 20; Torres 16; Aurea Sassari 16; Demones Ozieri 14; Sant’Orsola 12; Carbonia 10; Ferrini 8.