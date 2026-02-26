La mountain bike regionale riparte da Osilo e incorona ancora una volta Eros Piras protagonista assoluto. La terza edizione della Gran Fondo MTB S’Edda e S’Acca ha dato il via alla stagione 2026, richiamando circa sessanta atleti sui sentieri del Parco Forestale di San Lorenzo.

L’evento, curato dalla Ciclobottega Factory Team La Ciclobottega con il supporto della Team Fullgass, ha proposto una point to point di 42 chilometri particolarmente esigente. Fango, guadi e salite tecniche hanno reso il percorso selettivo, mettendo alla prova resistenza e capacità di guida dei biker isolani.

Sul traguardo, per la terza volta consecutiva, è transitato per primo Piras (Donori Bike Team), che ha chiuso in 1h57’39, gestendo con sicurezza le fasi decisive della corsa e facendo la differenza nei tratti più duri. «Sono felice di aver iniziato così la stagione, su un percorso che richiedeva attenzione e gamba. È una vittoria che dà fiducia per il resto dell’anno», le sue parole al termine della prova.

Alle sue spalle ha chiuso Giovanni Puggioni (Dueppi Cycling Project), rimasto in scia del vincitore per buona parte della gara prima di cedere negli ultimi chilometri. Terzo gradino del podio per lo junior Mattia Folegani, autore di una prestazione di spessore.

Appena fuori dalla top three Simone Pulina (Ciclobottega Factory Team), positivo all’esordio nella specialità, seguito da Andrea Lovicu (Bike Team Demurtas Cicli Demurtas) e dagli altri protagonisti della top ten.

Tra le donne successo per Raffaella Saravo (ASD Olmedo Bikers), che ha avuto la meglio su Sara Murgia (MTB Nurri-Orroli ASD) al termine di un confronto acceso.

La prova di Osilo ha così inaugurato nel migliore dei modi il calendario 2026, confermando vitalità e competitività del movimento fuoristrada sardo.

