La Dinamo Lab rialza la testa dopo la delusione di Coppa Italia e sbanca Porto Torres 72-49 nel turno infrasettimanale della serie A. La vittoria consente di consolidare il secondo posto, col vantaggio sulle inseguitrici che sale a +4. Per l'Asinara Waves, che si è rpesentata in formazione rimaneggiata, diminuiscono fortemente le possibilità di acciuffare i playoff scudetto.

Gara equilibrata solo per un quarto, chiuso a +1 dai portotorresi. nella seconda frazione un ottimo Papi trascina i suoi al primo strappo e al riposo la Dinamo Lab è avanti di 8 lunghezze. Nel terzo quarto il distacco tocca la doppia cifra e nell'ultimo parziale la squadra sassarese dilaga.

I tabellini

Porto Torres: Bobbato, Choudhry 11, Simula 7, Spanu, Falchi 10, Brown 13, Puggioni 4, Diene 4, Quaranta, Ciciou.

Dinamo Lab: Papi 13, Canella, Mosler 3, Esteche 3, Lindblom 8, Revuelta 8, Saaid 3, Marquinhos 2, Uras 4, Murakami 18, Ghione 8. All. Foden

© Riproduzione riservata