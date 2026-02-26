Archiviato il curioso rinvio della gara interna contro Marigliano - con la trasferta dei campani in nave annullata per il maltempo e la Federazione che ha autorizzato lo slittamento, con possibile recupero giovedì 12 marzo tra le sfide casalinghe contro Viterbo e Scandone Avellino - l’Esperia Cagliari torna a concentrarsi sul campionato.

Domenica alle 16, nel 7° turno di ritorno della Serie B Interregionale, i rossoblù saranno di scena sul parquet del Nuovo Basket Aquilano, diretto concorrente nella corsa playoff. Gli abruzzesi hanno appena scavalcato l’Esperia al quinto posto salendo a quota 20 punti grazie al successo per 76-75 sul campo dell’Antoniana.

Quello dell’Aquila è tradizionalmente un campo caldo e complicato. Lo scorso anno l’Esperia incappò in una sconfitta pesante contro una difesa a zona proposta per quaranta minuti, nonostante i 33 punti di Giordano. All’andata, lo scorso 8 novembre al PalaPirastu, furono invece i cagliaritani a imporsi per 78-73.

Il lungo Ivan Morgillo invita a guardare avanti senza alibi: «Il rinvio contro Marigliano non ci ha condizionato. La Federazione ha accolto la richiesta e ci faremo trovare pronti quando si giocherà: sarà una partita importante come tutte. Sarebbe stata un’ottima occasione per riscattarci dopo la prova opaca contro la Tiber, ma ora pensiamo all’Aquila».

Sulla sfida di domenica l’ala/pivot rossoblù è chiaro: «Ci aspetta una gara difficile, su un campo piccolo dove il fattore casa incide molto. È uno scontro diretto e fuori casa vale doppio, come quello vinto a Benevento. All’andata abbiamo gestito bene i momenti chiave per portarla a casa, servirà lo stesso approccio».

Quanto alla corsa playoff: «Dopo la sconfitta di Roma non sarà semplice inseguire il quarto posto. È un obiettivo, ma la priorità è arrivare in forma ai mesi decisivi. Avere il fattore campo più a lungo possibile conta, ma non deve diventare un’ossessione: dobbiamo presentarci nelle migliori condizioni all’ultima parte della stagione».

In coda, turno di riposo per la Klass Sennori, rinfrancata dalla vittoria interna contro Angri. I romangini di coach Fabrizio Longano restano ultimi con 8 punti, ma pienamente in corsa per la salvezza. La sosta sarà utile per recuperare i lunghi Andrea Cordedda e Obinna Nwokoye, assenti nell’ultima uscita.

