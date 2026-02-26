Prima sconfitta stagionale per la Mercede Alghero nel recupero della sesta giornata di andata del torneo di Serie B Femminile di basket. A condannare il quintetto allenato da Manuela Monticelli è il San Salvatore Selargius, con il punteggio di 65-62.

Stop che conta poco ai fini della classifica delle algheresi, già certe del primo posto. Selargine che, invece, agganciano l’Antonianum, terza, a quota 24 punti, ma rimangono in quarta posizione a causa degli scontri diretti sfavorevoli.

La gara. Sfida equilibrata, con le due squadre che si alternano al comando del punteggio nel corso dei 40’ di gioco. In avvio meglio le selargine che chiudono il primo quarto sul +6 (28-22 al 10’). Nella seconda frazione la Mercede reagisce, aggancia ed effettua il sorpasso poco prima dell’intervallo (36-38 al 20’). Al rientro dal riposo lungo la formazione ospite cerca il break decisivo ma il San Salvatore non si fa sorprendere e chiude sul 52-54 al 30’. Negli ultimi 10’ sono le selargine a sferrare l’attacco decisivo, si portano avanti e riescono a chiudere sul +3 della sirena finale. Alice Corongiu, del San Salvatore, è la miglior realizzatrice della gara con 17 punti personali. Sabato la Mercede è attesa dall’ultimo recupero, in casa contro il Su Planu.

Il Tabellino.

San Salvatore Selargius – Mercede Alghero 65-62

San Salvatore: Melis 10, Olla, Vargiu 10, Lapa 13, Ruggeri 9, Marteddu, E. Corongiu 6, Piras, Alfonso, A. Corongiu 17. Allenatore Ghiani.

Mercede: Murgia 9, Kjolchevska, Derekyuvlieva 14, Coni 8, Petrova 4, Cavallero 8, Bebbu, Silanos 13, Moro, Douglas, Vaicekauskas 6. Allenatore Monticelli.

Arbitri: Montisci e Mulargia.

Parziali: 28-22; 36-38; 52-54.

