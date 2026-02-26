L’Olbia torna sul mercato e ingaggia lo svincolato Omar Gaye: il 27enne giocatore gambiano, ufficializzato questo pomeriggio, vanta una certa esperienza nei campionati di calcio italiani, iniziata nel 2017 con l’approdo alla Juve Stabia, e in carriera ha ricoperto il ruolo di difensore, che è il suo naturale, e di centrocampista.

“L’Olbia Calcio 1905 S.r.l. comunica di aver ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il visto esecutivo di tesseramento del calciatore Omar Gaye, nato il 18 settembre 1998, con contratto di lavoro sportivo in vigore dal 26 febbraio 2026 al 30 giugno 2026”, riporta il comunicato del club gallurese. ”Difensore mancino, utilizzabile principalmente come terzino sinistro, Gaye arriva all’Olbia dopo esperienze in Italia e all’estero, avendo vestito le maglie, tra le altre, di Viareggio, Nola, Milsami Orhei, Maccabi Netanya, Chieti e Francavilla, oltre ad aver fatto parte della nazionale del Gambia. La sua fisicità, la capacità di spinta sulla corsia e l’abitudine a contesti competitivi internazionali – si legge ancora nella nota stampa di oggi – rappresentano un importante valore aggiunto per la rosa olbiese. Il club dà il benvenuto a Omar Gaye e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali con la maglia dei Guardiani del Faro”.

Da vedere se il nuovo acquisto, che non gioca una gara ufficiale da parecchi mesi, verrà impiegato già dal derby col Budoni, in programma domenica al Nespoli per la 9ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, che i bianchi preparano sul campo di allenamento di Loiri.

