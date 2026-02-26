La lunga serie di trasferte è alle spalle, ora la Nuova Icom San Salvatore Selargius ritrova il proprio pubblico. Sabato alle 17, al PalaVienna, le giallonere ospiteranno la Normatempo Italia Torino nella gara valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A2 Femminile.

Il rientro in casa arriva in un momento positivo per la formazione allenata da Vasilis Maslarinos, reduce da tre successi consecutivi lontano da Selargius contro Moncalieri, Giussano e Viterbo. Un filotto che ha permesso di consolidare il sesto posto a quota 22 punti, nel cuore della zona playoff.

L’impegno, però, è di quelli complicati. Torino occupa il terzo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sulle giallonere ed è reduce dalla vittoria contro Milano. La squadra piemontese, guidata da coach Mario Corrado, nelle settimane precedenti aveva accusato un rallentamento (sconfitte con Livorno e San Giovanni Valdarno, successo sulla Virtus Cagliari soltanto dopo un supplementare) ma resta una delle formazioni più attrezzate del girone. Nel roster anche l’ex selargina Ilenia Cordola, in giallonero nella stagione 2017/18.

All’andata, lo scorso 22 novembre, Torino si impose 68-64 al termine di una sfida combattuta, decisa anche dai 16 punti di Penz. A presentare il match è l’ala finlandese Anniina Aijanen, arrivata a stagione in corso e già pienamente inserita nel gruppo: «Torino è una buona squadra che sta disputando un’ottima stagione. Sarà una partita fisica e per noi sarà importante controllare il ritmo e i rimbalzi».

Per la lunga giallonera il ritorno al PalaVienna rappresenta uno stimolo in più: «È davvero entusiasmante tornare a giocare in casa dopo tante trasferte. I tifosi ci daranno energia extra». Aijanen traccia anche un primo bilancio personale della sua esperienza in Sardegna: «Finora è stato tutto molto positivo. La squadra mi ha accolta benissimo e mi sento davvero bene, dentro e fuori dal campo».

