In emergenza, l’Olbia recupera Anelli. L’esperto difensore, fuori rosa dall’inizio del campionato, è stato convocato per la gara esterna col Valmontone, in programma domani alle 14.30 al campo comunale “Dei Gelsi”.

All’appuntamento mancheranno Buschiazzo e Islam, che non sono ancora rientrati alla base dopo le vacanze natalizie, e Petrone, causa infortunio. Così per la trasferta romana valida per la seconda giornata di ritorno di Serie D rientra in corsa Anelli, partito nel primo pomeriggio di oggi alla volta della Capitale con altri 17 giocatori, mentre in panchina, dove non ci sarà Carafa (squalificato), andranno il preparatore atletico Giua e il club manager Pecchi.

Per l’Olbia, scivolata al quartultimo posto in zona retrocessione dopo tre sconfitte consecutive e in fase di transizione societaria per il passaggio di proprietà, sul quale è calato il totale silenzio, il match con la quarta forza del girone G non è la partita più facile da affrontare. Ma nel calcio – si sa – non esistono risultati scontati.

Valmontone-Olbia sarà diretta dall’arbitro Francesco Palmisano della sezione di Saronno, coadiuvato da Leonardo Grimaldi di Bari e Fabio Santo di Barletta.

I convocati

Portieri: Viscovo, S. Perrone.

Difensori: Anelli, Cubeddu, Congiu, Moretti, M. Perrone, Putzu.

Centrocampisti: Biancu, Cabrera, Fiorletta, Mameli, Saggia.

Attaccanti: Cassitta, Deiana Testoni, Furtado, Marrazzo, Ragatzu.

© Riproduzione riservata