Contro la Macomerese l’Arzachena va sotto, pareggia e si porta in vantaggio, ma alla fine deve accontentarsi di un punto. Al Biagio Pirina la sfida della 14ª giornata del campionato di Promozione è un’altalena di emozioni, che si conclude con un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca.

La quarta forza del girone B arriva in Gallura determinata a rifarsi dopo il kappaò interno col Campanedda, che ha interrotto il filotto di sei vittorie e otto risultati utili, ma allo stesso modo la squadra di Mauro Ottaviani è determinata a rifarsi dopo la sconfitta di misura con l’Ozierese sfruttando il fattore campo.

La Macomerese parte bene, e al 6’ passa in vantaggio con Gavim. I padroni di casa reagiscono, e dopo un paio di tentativi andati a vuoto replicano al 32’ con Fernandez, autore dell’1-1, e ribaltano il risultato al 37’ con Saggia dagli sviluppi di una punizione calciata da Donati. Nella ripresa, tuttavia, al 12’ Gavim pareggia i conti per la formazione ospite, regalandosi la doppietta personale e negando all’Arzachena la gioia del bottino pieno.

