Si disputa domani la quinta giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby. Alle 12, l'Amatori Alghero ospita lo Stade Valdotain sul manto erboso di Maria Pia.
Dirigerà l'incontro il signor Riccardo Bocchini di Perugia.

La Classifica: Parma e Piacenza 20; Milano 15; Cus Milano 13; Lecco 9; Giacobazzi Modena e Amatori Alghero* 6; Stade Valdotain 4; Noceto* 2; Amatori&Union Milano 1. (* -4 punti di penalizzazione).

