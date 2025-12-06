sport
L’Amatori Rugby Alghero ospita lo Stade ValdotainDomenica è in programma a Maria Pia la sfida valida per la quinta giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A
Si disputa domani la quinta giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby. Alle 12, l'Amatori Alghero ospita lo Stade Valdotain sul manto erboso di Maria Pia.
Dirigerà l'incontro il signor Riccardo Bocchini di Perugia.
La Classifica: Parma e Piacenza 20; Milano 15; Cus Milano 13; Lecco 9; Giacobazzi Modena e Amatori Alghero* 6; Stade Valdotain 4; Noceto* 2; Amatori&Union Milano 1. (* -4 punti di penalizzazione).
