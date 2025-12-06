il fine settimana tricolore.

Si decidono tra oggi e domani, sui campi del Circolo della Stampa Sporting di Torino, le squadre che conquisteranno lo scudetto nelle finali dei Campionati italiani di tennis a squadre maschile e femminile.

Oggi, At Verona e Ct Palermo (che ha eliminato il Tc Cagliari in semifinale solo al doppio di spareggio) si sfidano per il titolo femminile. E' la stessa finale dello scorso anno, quando si imposero le scaligere.

Domani, finale maschile tra Match Ball Firenze Country Club e Ctd Massa Lombarda.

