Il Rugby Capoterra è pronto a tornare in campo davanti al suo pubblico per una sfida che può segnare un punto di svolta nella stagione.

Dopo due partite complicate, la squadra vuole ritrovare fiducia e continuità, mettendo in campo energia, carattere e la determinazione mostrata nei momenti migliori delle scorse settimane. La gara contro il Cernusco rappresenta l’occasione ideale per rialzarsi subito e confermare le ambizioni di alta classifica.

Il gruppo ha lavorato intensamente durante la settimana, concentrandosi sugli aspetti da migliorare e consolidando i punti di forza che hanno già permesso di ottenere risultati importanti in questo avvio di campionato.

L’obiettivo è trasformare il Comunale di Via Trento in un elemento decisivo, sfruttando la spinta dei tifosi e il valore aggiunto che solo le partite in casa possono offrire.

Il Cernusco arriverà in Sardegna determinato a cercare riscatto, e per questo la sfida si preannuncia equilibrata e combattuta. Il Capoterra dovrà mantenere alta la concentrazione e imporre fin da subito il proprio ritmo, evitando cali e restando lucido nei momenti chiave dell’incontro.

Quella di domenica è la prima di due gare consecutive tra le mura amiche prima della sosta, un passaggio fondamentale per consolidare la posizione in classifica e affrontare con slancio il prosieguo del campionato.

© Riproduzione riservata