Sarà un sabato intenso per le due squadre sarde impegnate nei campionati nazionali maschili di pallamano.

Alle 19, nel match valido per l’ultima giornata del girone d’andata della A Gold, la Raimond Sassari ospiterà i campioni d’Italia del Conversano, che al momento sono undicesimi con nove punti. I rossoblù, sesti a quota 13 ma con due partite da recuperare (il 10 e il 17 dicembre), in caso di vittoria centreranno già il primo obiettivo parziale stagionale, ovvero la qualificazione alla Final8 di Coppa Italia, che si disputerà dal 26 febbraio al primo marzo. I sassaresi potranno contare, già da stasera, sull’apporto del nuovo portiere ventisettenne Riccardo Fasanelli, arrivato in settimana dal Cassano Magnago.

Il commento. Dopo il successo esterno sul Brixen, a poche ore dalla sfida interna col Conversano, il rossoblù Raul Bergelli non ha nascosto soddisfazione e obiettivi: “La vittoria di Bressanone ci ha tolto, come si suol dire, una bella scimmia dalle spalle. L’affermazione in trasferta, quantomeno in campionato, mancava da troppo tempo, non possiamo pensare di disputare una stagione di altissimo livello senza un buon rendimento esterno. Oggi, però, torneremo al PalaSantoru per affrontare un Conversano che ha avuto, fin qui, tanti problemi ma che rimane comunque una delle compagini più blasonate della nostra pallamano. Servirà un bel mix di attenzione e consapevolezza”.

A Silver. Nella serie cadetta maschile, la capolista Verdeazzurro Sassari farà visita al Molteno, seconda a -1, per provare a consolidare il primato. Le due formazioni scenderanno in campo alle 15.30 e i turritani di Patrizia Canu e Patrizia Cossu, benché lontani dalle mura amiche, arrivano all’appuntamento forti delle sei vittorie in altrettanti incontri giocati.

Femminile. In A1, rinviata al 3 gennaio la partita tra Hac Nuoro e Leno. Regolarmente in campo la A2, che alle 14.30 vedrà andare in scena Città del Redentore-Flavioni e domani prima Follonica-Raimond (alle 15) e poi La Torre-Lions Sassari (17).

