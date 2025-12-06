Al via oggi, sui campi del Tc Terranova, i Campionati Assoluti sardi di tennis. In programma i tabelloni maschili e femminili di singolare, doppio e doppio misto.

Già 189 i tennisti iscritti. Le iscrizioni per tennisti classificate tra i 2.8 e i 3.4 scadono martedì 9, mentre dai 2.7 in su giovedì 11, sempre a mezzogiorno.

Tra i 153 uomini, per ora sono 18 i Seconda categoria iscritti, a partire dai 2.3 Nicola Porcu (Tc Cagliari) e Niccolò Dessì (Quattro Mori Tennis Team).

Sono 36 le donne, con 13 Seconda guidate dalle sorelle Marcella e Barbara Dessolis, entrambe 2.3 e tesserate per il Tc Cagliari.

