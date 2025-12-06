In campo domani le oristanesi impegnate nella 14esima giornata di andata del girone A del campionato di Promozione regionale di calcio. Tutte le sfide sono fissate per le 15.

Turno che propone il derby tra Freccia Parte Montis e Tharros. Le due formazioni sono reduci da una sconfitta: i mogoresi hanno perso domenica scorsa contro la Villacidrese (2-0), mentre gli oristanesi sono stati superati nel recupero di mercoledì contro il Guspini per 2-0. In palio punti importanti: in chiave salvezza per i padroni di casa, in prospettiva playoff per i biancorossi. Nelle fila della Freccia, inoltre, da segnalare la presenza di diversi ex (il mister Giancarlo Boi e, in campo, Andrea e Alberto Mereu, Foddis e Sardo). Impegno esterno, invece, per il Terralba F. Bellu, terza forza del torneo. L’undici allenato da Daniele Porcu sarà di scena sul campo del Cannonau Jerzu Picchi.

L’obiettivo è quello di tornare alla vittoria per non perdere contatto dalla coppia di testa composta da Guspini e Castiadas (entrambe a quota 31, terralbesi 3 punti sotto) e riscattare la sconfitta casalinga contro il Cus Cagliari (0-2). Davanti ci sarà una formazione che punta a mettere punti in cascina per non venir risucchiata nella zona playout. Chi, invece, punta a proseguire la striscia positiva è il Samugheo, che ospiterà il Calcio Pirri. La formazione guidata da Giorgio Ferraro è reduce da 2 vittorie di fila (contro Arborea e Tonara); risultati che sono valsi la quinta posizione in classifica. Infine, impegno casalingo per l’Arborea, contro la Baunese. La squadra allenata da Nicola Battolu punta a riprendere la corsa, dopo lo stop di Samugheo. Davanti avrà una formazione che punta a fare punti per uscire dalla zona playout.

© Riproduzione riservata