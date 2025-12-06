Promozione, tra le oristanesi del girone A spicca il derby tra Freccia Parte Montis e TharrosIn campo le squadrei impegnate nella 14esima giornata di andata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In campo domani le oristanesi impegnate nella 14esima giornata di andata del girone A del campionato di Promozione regionale di calcio. Tutte le sfide sono fissate per le 15.
Turno che propone il derby tra Freccia Parte Montis e Tharros. Le due formazioni sono reduci da una sconfitta: i mogoresi hanno perso domenica scorsa contro la Villacidrese (2-0), mentre gli oristanesi sono stati superati nel recupero di mercoledì contro il Guspini per 2-0. In palio punti importanti: in chiave salvezza per i padroni di casa, in prospettiva playoff per i biancorossi. Nelle fila della Freccia, inoltre, da segnalare la presenza di diversi ex (il mister Giancarlo Boi e, in campo, Andrea e Alberto Mereu, Foddis e Sardo). Impegno esterno, invece, per il Terralba F. Bellu, terza forza del torneo. L’undici allenato da Daniele Porcu sarà di scena sul campo del Cannonau Jerzu Picchi.
L’obiettivo è quello di tornare alla vittoria per non perdere contatto dalla coppia di testa composta da Guspini e Castiadas (entrambe a quota 31, terralbesi 3 punti sotto) e riscattare la sconfitta casalinga contro il Cus Cagliari (0-2). Davanti ci sarà una formazione che punta a mettere punti in cascina per non venir risucchiata nella zona playout. Chi, invece, punta a proseguire la striscia positiva è il Samugheo, che ospiterà il Calcio Pirri. La formazione guidata da Giorgio Ferraro è reduce da 2 vittorie di fila (contro Arborea e Tonara); risultati che sono valsi la quinta posizione in classifica. Infine, impegno casalingo per l’Arborea, contro la Baunese. La squadra allenata da Nicola Battolu punta a riprendere la corsa, dopo lo stop di Samugheo. Davanti avrà una formazione che punta a fare punti per uscire dalla zona playout.