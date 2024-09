Curiosando fra i numeri delle squadre del girone G della Serie D dopo due giornate di campionato. Quelle che hanno fatto più punti (quattro) sono Paganese, Guidonia, Puteolana, Gelbison e Sarnese. La squadra sarda che ne ha conquistati di più (tre punti), è l'Ilva di Carlo Cotroneo.

Il Latte Dolce che ha appena due punti in classifica, vanta l'attacco più prolifico con quattro reti: due le ha segnate alla Cos, due all'Olbia. Non ha mai segnato l'Uri, come il Monterotondo. La sqadra più bucata è l'Olbia con cinque reti subite. Solo il Guidonia ha la rete imbattuta dopo due giornate.

