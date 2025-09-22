La Serie D nuovamente in campo mercoledì per la quarta giornata del campionato. Una occasione per riscattare una domenica, quella di ieri, decisamente semi-deludente per le sarde che hanno collezionato due vittorie, due sconfitte e un pari.

La Cos sarà ospite del Flaminia, capolista assieme a Scafatese e Latte Dolce con sette punti. Un compito sulla carta non facile per la squadra di Francesco Loi che ieri ha mancato più di una occasione (ha sbagliato anche un rigore) per battere l'Ischia e volare in vetta alla classifica. La Cos è capace di tutto. Non resta che attendere. Il Flaminia è squadra quadrata, ma anche la Cos è formazione esperta.

Il Budoni gioca sul campo della Scafatese, altra capolista. L'allenatore Raffaele Cerbone spera di recuperare qualche titolare domenica rimasto in tribuna. Il Latte Dolce ospita il Valmontone per stare in vetta alla classifica. Un inizio positivo per i sassaresi allenati dall'ex Cagliari Fini. L'Olbia ospita il Lodigiani con l'obiettivo della vittoria, mentre in Monastir in casa contro il Cassino punta a riscattare la sconfitta di ieri col Montevarchi.

