Lorenzo Carboni subito out nell'Itf25 di Bolzano (montepremi 30mila euro, terra battuta).
Dopo aver superato agevolmente le qualificazioni, il tennista algherese (numero 470 al mondo e accreditato della terza testa di serie dello Sparkasse Alperia Trophy), è stato sorpreso con un doppio 6-4 dalla wild card Gabriele Crivellaro (1251 Atp).
 

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