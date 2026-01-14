Dopo due anni, l’Olbia archivia l’era Swiss Pro: firmato questo pomeriggio il passaggio di proprietà del club gallurese alla ProSoccer srl, con sede a Torino.

In attesa della comunicazione ufficiale da parte della società, trapela che come nuovo amministratore unico dell’Olbia Calcio 1905 srl è stata nominata Antonina Flavia Fiore.

