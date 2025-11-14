Serie D, l'Olbia ha ripreso ad allenarsiI galluresi ci credono ancora, ma per molti quella col Monastir potrebbe essere l'ultima gara in maglia bianca
L’Olbia comunica l’apertura della prevendita dei biglietti per il derby col Monastir. A 48 ore dalla partita valida per la 12ª giornata del campionato di Serie D, in programma domenica alle 14.30 allo stadio Bruno Nespoli, il club gallurese chiama a raccolta il suo pubblico nel momento più difficile della sua ultracentenaria storia.
Dopo aver deciso di saltare la seduta della ripresa post Cassino per dare l’ennesimo segnale a una proprietà assente e morosa, ieri la squadra di Giancarlo Favarin è tornata ad allenarsi e, salvo sorprese clamorose, contro il Monastir sarà regolarmente in campo. Stando ai rumors, Ragatzu e compagni avrebbero deciso di darsi un’altra possibilità di fronte alla notizia di una trattativa per l’acquisto del club, operazione che risolverebbe buona parte dei problemi dell’Olbia a partire dalla crisi economico-finanziaria all’origine, tra le altre cose, degli stipendi arretrati che agitano la quotidianità dei bianchi.
Il cambio di proprietà rappresenta, a oggi, l’unica possibilità di sopravvivenza, una prospettiva a cui ci si aggrappa nel tentativo di andare avanti. Intanto, c’è chi ha già chiesto la rescissione del contratto e chi è finito nel mirino di società dello stesso girone dell’Olbia: non è un mistero che giocatori come Ragatzu, per fare un nome, facciano gola a molti, anche in Sardegna, ma pure a Viscovo, Staffa, Petrone e Modesti gli estimatori non mancano.