Enrico Boemo e Laura Cilliano si sono aggiudicati la Coppa Città di Alghero, torneo Rodeo di tennis maschile e femminile di Quarta categoria.

I due atleti, tesserati per il circolo ospitante, hanno conquistato l'ultimo torneo della stagione in programma sui campi in green set del Tc Alghero.

Nel singolare maschile, Boemo ha superato 5-3, 4-1 in finale il sassarese Aldo Spano (Ipertennis) mentre, nel torneo femminile, Cilliano ha regolato 4-1, 4-0 Nicolina Mariani (Junior Tennis Stintino).

