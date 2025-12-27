Il Santa Teresa si rafforza con l'arrivo di Simone Saiu, classe 1998, centrocampista offensivo/trequartista con esperienza tra Serie D ed Eccellenza. Giocatore sardo, cresciuto nel Budoni e con trascorsi anche a Calangianus, Nuorese, Albenga e Guspini, è destinato a portare qualità, visione di gioco e personalità nello scacchiere del Santa Teresa che ha ora sicuramente la squadra per risalire la classifica.

© Riproduzione riservata