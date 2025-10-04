Due derby domani, domenica,per la sesta giornata del campionato di Serie D. Olbia-Latte Dolce e Monastir-Cos sono le sfide particolarmente attese della giornata. Monastir e Cos devono riscattare le sconfitte dell'ultimo turno con i campidanesi, battuti dal Valmontone con un 2-0 che alla squadra di Marcello Angheleddu è costato anche il primo posto in classifica. La Cos è invece reduce dallo 0-4 in casa contro la nuova capolista Scafatese.

Una sfida che deve anche contribuire a chiarire le loro reali potenzialità in questo campionato. Finora il Monastir è stato una sorpresa, conquistando nove punti e per due volte addirittura il primato. La Cos domenica ha subito la sua prima sconfitta dopo una vittoria e tre pareggi. Con la cos che può recriminare per i punti persi fallendo finora ben tre calci di rigore. Intanto a Monastir è atteso il tutto esaurito. L'Olbia ospita il Latte Dolce terzo in clasifica, la prima fra le sarde. Il Budoni va ad Anzio per far punti. Un incontro ch si annuncia equilibrato, aperto ad ogni risultato. Il Budoni ha cinque punti in classifica, l'Anzio, sei.

