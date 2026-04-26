calcio
26 aprile 2026 alle 19:22
Seconda categoria, il Sinnai travolge la Ferrini Quartu e si mette in salvoCon questo successo la squadra di Nicola di Martino si porta a 27 punti, praticamente salva
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Nel girone A della seconda categoria travolgente successo del Sinnai sulla Ferrini Quartu, battuto per 6-0 con reti di Gambino, Borrelli, Rais, Mura, e doppietta di Bassetto.
Con questo successo la squadra di Nicola di Martino si porta a 27 punti, praticamente salva.
Un finale di stagione davvero positivo. Vittoria per 1-0 del Galagonis nel derby con la Pineta (rete di Mura), dell'Uragano Pirri che ha piegato per 4-3 la Castiadase.
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