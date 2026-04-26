Vittoria del Vecchio Borgo Sant'Elia sul Pirri nel derby cagliaritano: 3-1 il risultato a favore della squadra di Miro Murgia, volata al sesto posto del girone A della Promozione con  52 punti.

I gol: pt 6’ e 37’ Ferrer.

Secondo tempo: il Pirri resta a 30 punti.

Una stagione sicuramente positiva quella del Vecchio Borgo che priva di campo ha giocato le sue gare interne a Sinnai.

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