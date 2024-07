Inizia a delinearsi il Latte Dolce edizione 2024/25. La società sassarese ha piazzato altri due colpi mettendo sotto contratto l’esterno offensivo Mamadou Alfred Kone e il difensore Riccardo Pinna.

Per “Dudù Kone, 26 anni”, si tratta della seconda esperienza con la società sassarese, dopo quella di quattro stagioni fa conclusa con 5 reti e 5 assist. Nativo di Abidjan (Costa d’Avorio), dopo l'esperienza sassarese ha indossato le maglie di Folgore Caratese, Legnano, Gladiator e Palmese.

Arriva invece dalla Torrres il sassarese Pinna, 24 anni, cresciuto nel Cus Sassari e andato a Frosinone prima del rientro in città per indossare la maglia rossoblù dal 2018 sino al maggio scorso, con oltre cento presenze tra serie D e serie C. «Siamo una squadra giovane che punta a una salvezza tranquilla», hanno dichiarato i due neo giocatori biancocelesti.

© Riproduzione riservata